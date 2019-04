Mit Stoffers übernimmt eine Vertraute von Scheeres das Amt der Bildungsstaatssekretärin. Die studierte Politologin arbeitet seit 2010 in der Bildungsverwaltung und gilt als gute Kennerin der Schullandschaft. Stoffers soll sich verstärkt um die Fachkräftegewinnung und die Umsetzung des Schulqualitätspakets kümmern. Auch die Taskforce Schulneubau fällt in ihr Ressort.

»Ich danke Mark Rackles für sieben Jahre enger und vertrauensvoller Zusammenarbeit, in der wir gemeinsam viel erreicht haben«, sagte Scheeres. Rackles habe sich bei der Bewältigung des Lehrkräftemangels und der Organisation der Schulbauoffensive hohe Verdienste um das Berliner Schulwesen erworben. »Über die Jahre hat sich unsere gemeinsame Basis ausgedünnt«, konstatierte die Bildungssenatorin.

Berlins bisheriger Bildungsstaatssekretär, Mark Rackles, ist in den Ruhestand versetzt worden. Das gab Bildungssenatorin Sandra Scheeres (beide SPD) am Dienstag nach der Sitzung des Senats bekannt. Zur neuen Staatssekretärin wurde Scheeres’ langjährige Sprecherin, Beate Stoffers, ernannt.

