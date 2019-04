Was soll das sein

Potsdam. In Brandenburg sind im vergangenen Jahr weitere 327 Hektar Landeswald von Kampfmitteln geräumt worden. Bei der Suche seien landesweit mehr 23 000 Stück Munition mit einem Gesamtgewicht von 21 Tonnen gefunden und vernichtet worden, teilte das Agrarministerium am Mittwoch mit. Seit 2007 wurden schon 62 000 Hektar Landeswald von Kampfmittelexperten untersucht. Aufgrund des Verdachts auf Munition dürfen auf rund 9650 Hektar keine Arbeiten im Waldboden erfolgen, vor allem Pflanzungen sind von dem Verbot betroffen. Bei Waldbränden wie im vergangenen Sommer dürfen diese Flächen nicht von der Feuerwehr betreten werden. Ziel der Räumung ist es, die Waldflächen künftig nutzen zu können. Der Landesforstbetrieb finanziert die Suche mit Erlösen aus der Waldbewirtschaftung. In diesem Jahr sind Maßnahmen auf insgesamt 352 Hektar geplant. dpa/nd