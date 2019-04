Der Wirtschaftsminister spricht im Landtag. Foto: dpa/Ralf Hirschberger

Als prosperierend pries der Abgeordnete Helmut Barthel (SPD) das Land Brandenburg am Mittwoch in der Aktuellen Stunde des Landtags. Das Wirtschaftswachstum habe sich beschleunigt, sei von 1,2 Prozent in den Jahren 2015 und 2016 auf 1,4 Prozent im Jahr 2017 gestiegen. Das produzierende Gewerbe habe noch deutlicher zugelegt. Seit 2008 sei die Wirtschaftskraft um 14,4 Prozent gestiegen und damit schneller als im Bundesdurchschnitt von 13,2 Prozent, freute sich Barthel. Die Arbeitslosenquote liege mit 6,1 Prozent unter dem ostdeutschen Durchschnitt von 6,7 Prozent. Mit 2493 Euro brutto stehe der durchschnittliche Monatslohn in Brandenburg allerdings 20 bis 25 Prozent hinter den Durchschnittslöhnen in Westdeutschland zurück, obwohl im Osten eine Stunde pro Woche länger gearbeitet werde.

Der Abgeordnete Dierk H...