Donnerwetter! Jetzt haben unsere Geheimdienste etwas ganz Tolles herausgefunden: Im Jemen-Krieg werden deutsche Waffen eingesetzt. Und weil die Erkenntnis über den Einsatz von Tornado- und Eurofighter-Kampfjets, die ohne deutsche Beteiligung gar nicht existieren würden, so spektakulär ist, konnte die Bundesregierung nicht an sich halten. Umgehend teilte sie das Wissen - ganz im Geheimen - mit den Mitgliedern des Auswärtigen Bundestagsausschusses. Keine Angst, die sagen nichts!

Ob die Dienste wohl noch mehr entdecken? Beispielsweise, dass die Maschinen unter anderem Luft-Boden-Raketen abfeuern, die von MBDA stammen, einem Konzern, der in Deutschland produziert? An den Börsen ließe sich zudem Wissenswertes über die Beteiligungen deutscher Firmen an der saudischen Kriegswirtschaft erkunden. MTU beispielsweise verdient über die saudi-arabische Middle East Propulsion Company (MEPC) an den Triebwerkswartungen für die bombenstarke Royal Saudi Air Force. Bereits seit 2008 werden Heckler&Kochs G36-Sturmgewehre von Saudi-Arabien in Lizenz hergestellt, Rheinmetall kümmert sich um Munition nicht nur für diese Waffen. Das Artillerieradar »Cobra« ist ein Spitzenprodukt, auf das auch Airbus stolz ist ... Also BND, nur Mut, da geht noch was - jenseits aller regierungsoffiziellen Exportstopp-Beteuerungen!