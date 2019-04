Heringsdorf. Auf der Ferieninsel Usedom startet am Sonnabend die Flugsaison 2019. Bis Ende Oktober steuern die Fluggesellschaften Eurowings, Lufthansa und Swiss immer samstags aus Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Dortmund und Zürich den Inselflughafen Heringsdorf an, wie die Usedom Tourismus GmbH am Donnerstag mitteilte. Am Sonnabendvormittag werde die erste Eurowings-Maschine aus Düsseldorf landen. Im Vorjahr nutzten rund 15 000 Passagiere die Linienflüge. dpa/nd