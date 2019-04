Was soll das sein

Essen. Jede zweite von den Krankenkassen geprüfte Krankenhausabrechnung ist falsch. Von 2,6 Millionen Gutachten im vergangenen Jahr waren in 52 Prozent der Fälle die medizinischen Voraussetzungen für die Abrechnung nicht erfüllt, wie der Medizinische Dienste der Krankenversicherung (MDK) am Donnerstag mitteilte. Geprüft wird hauptsächlich, ob Behandlung oder Verweildauer medizinisch notwendig waren und ob Diagnosen und Behandlungsprozeduren richtig kodiert wurden. Der MDK forderte vom Gesetzgeber, Anreize für das korrekte Abrechnen von stationären Leistungen etwa in Form einer Strafgebühr zu schaffen. AFP/nd