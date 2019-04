Kartellamt schränkt Datensammlung des Online-Riesen Facebook in Deutschland massiv ein

Bonn. Bei einer Untersuchung von Online-Vergleichsportalen ist das Bundeskartellamt auf eine Reihe von Mängeln gestoßen. Verbraucher könnten mit Hilfe der Portale zwar bessere und günstigere Leistungen finden. Zum Teil komme es aber zu verbraucherschädigenden Irreführungen, Transparenzverstößen oder Schleichwerbung, kritisierte Behördenchef Andreas Mundt am Donnerstag bei der Vorstellung der Ergebnisse. Das Kartellamt fordert mehr Kompetenzen, um solche Verstöße abstellen zu können. Es hatte 36 Vergleichsportale für Reisen, Energie, Versicherungen, Telekommunikation und Finanzen genauer unter die Lupe genommen. dpa/nd

