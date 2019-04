München. Die USA bauen ihren Vorsprung bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz weiter aus. Über ein Drittel der 5654 Patentanmeldungen für Deutschland in den für KI wichtigen Technologiefeldern kam im vergangenen Jahr aus den USA. Das geht aus Zahlen hervor, die das Deutsche Patentamt am Donnerstag vorstellte. Deutsche Unternehmen und Entwickler meldeten mit 18,1 Prozent nur halb so viele Patente an. Schwerpunkt bei der Entwicklung von KI-Anwendungen sind das automatisierte Fahren und die Medizintechnik. dpa/nd