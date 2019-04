Julian Assange kurz nach seiner Verhaftung Foto: dpa/Victoria Jones

Berlin. Der Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, ist am Donnerstag in London festgenommen worden. Polizei war am Vormittag in der ecuadorianischen Botschaft erschienen, wo Assange seit 2012 politisches Asyl gewährt wurde. Ecuador habe zuvor das politische Asyl beendet, hieß es. Wenige Stunden später sprach ein Londoner Gericht Assange wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen im Jahr 2012 schuldig. Assange war vor sieben Jahren in die Botschaft geflüchtet, um einer Auslieferung in die USA zu entgehen. Dort droht ...