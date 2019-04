Der Schuldenreport 2019 von Misereor und erlassjahr.de hat die Verschuldung von 154 Ländern untersucht. Der Analyse zugrunde gelegt wurden fünf Schuldenindikatoren, bei denen die öffentlichen Schulden, die Auslandsschulden und der Schuldendienst in Relation zur Wirtschaftsleistung oder den Staats- bzw. Exporteinnahmen gesetzt wurden. Leicht kritisch ist etwa eine öffentliche Verschuldung von 50 bis 75 Prozent der Wirtschaftsleistung, sehr kritisch ab über 100 Prozent. Foto: Quelle: Schuldenreport 2019

Seit der Finanzkrise 2008 steuern die Notenbankern der USA und der Eurozone mit Niedrigzinsen dagegen, um die globale Konjunktur zu stützen. In Deutschland wird über die Folgen des Niedrigzinsniveaus für Kleinsparer geklagt, die Folgen für den Globalen Süden bleiben hingegen ausgespart. Ein blinder Fleck in der Wahrnehmung?

Definitiv. Die Folge der Niedrigzinspolitik unmittelbar nach Beginn der Finanzkrise 2008 war, dass es in großen Stil anlagesuchendes Kapital gegeben hat, das aus dem Globalen Norden in den Globalen Süden geflossen ist, weil die Finanzinstitutionen aus dem Norden dort die Zinsen erzielen konnten, die Anleger brauchen, um beispielsweise in Deutschland die Riester-Renten auszahlen zu können. In Deutschland war es damals für institutionelle Anlager wie Versicherungen legal kaum noch möglich, die Rendite zu erzielen, die sie ihren Kunden vertraglich zugesichert hatten. Es war attraktiv, auf Staatsanleihen im Globale...