»Weltweit stirbt alle fünf Minuten ein Mensch an einer Masernerkrankung«, sagt die Landtagsabgeordnete Bettina Fortunato (LINKE). »Allein im Verlauf dieser Debatte werden also zwölf Menschen gestorben sein, weil sie nicht geimpft waren.« Es scheint angeraten, nicht noch länger zu diskutieren, sondern zu handeln. Brandenburg unternimmt erste Schritte zu einer Impfpflicht. Am Donnerstagabend beschloss der Landtag einen Antrag von SPD, CDU und Linkspartei. Die rot-rote Landesregierung wird damit aufgefordert, eine Bundesratsinitiative zur Einführung einer Impfpflicht zu starten. Einstweilen soll das Gesundheitsministerium anordnen, dass Kinder in Brandenburg künftig keine Kita mehr besuchen dürfen, wenn sie nicht gegen Masern geimpft sind. In einem nächsten Schritt soll gepr...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.