Die Frauengruppe der Homosexuellen Aktion Westberlin organisierte 1973 Flugblattaktionen gegen die Berichterstattung der »Bild«-Zeitung. Foto: Digitales Deutsches Frauenarchiv

»In Deutschland gibt es unzählige Frauen, die nur Frauen lieben. Oft endet ihre Liebe verhängnisvoll, weil ihnen ein Mann im Weg steht. Die Taten der lesbischen Frauen, ihre Liebe und das Schicksal ihrer Opfer stehen im Mittelpunkt einer neuen Serie.«

Mit diesen Zeilen begann die »Bild« im Januar 1971 eine Artikelreihe »Die Verbrechen der lesbischen Frauen«. Anlass war ein Prozess gegen ein Frauenpaar, das den Mord am Ehemann einer der Frauen in Auftrag gegeben hatte. In ihrer Berichterstattung befriedigte das Boulevardblatt die Sensationslust und den Voyeurismus seiner vor allem männlichen Leser und kriminalisierte Lesben als Gruppe. Über Monate wurde die Beziehung der beiden Frauen bis ins Detail ausgeschlachtet, wurden Klischees über verführte Ehefrauen und Männer hassende Lesben verbreitet. So weit - so bekannt?

Unfreiwillig bewerkstelligte »Bild« in dieser Serie aber noch etwas anderes, stellt der Medienwissenschaftler Y...