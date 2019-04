Die Deutsche Rentenversicherung meldet sich und will Klärung bezüglich des Versicherungskontos. Für den Zeitraum vom 1.10. bis 7.12.1993 soll ich mich erklären, weil ich für die Rentenversicherung nicht greifbar war. Dunkel kann ich mich an diese Zeit erinnern. Ich habe nichts gemacht, außer die mir neue Stadt Berlin erkundet. Aber ob ich das auf einem Formular darlegen kann? Wohl kaum. Ich entschließe mich, einen Brief zu schreiben:

»Liebe Deutsche Rentenversicherung,

der 1.10.1993 markiert den wichtigsten Tag in meinem Leben. Ich kam nach Berlin, um mich zu entfalten und das enge, gesellschaftliche Korsett meiner kleinstädtischen Heimat abzustreifen. Dort wollte ich nicht mehr in meinem erlernten Beruf arbeiten, was ich heute bereue, denn ich hätte die letzten 25 Jahre so üppig in die Rente eingezahlt, dass ich mir mit 70 ein Monatsticket Berlin-Brandenburg leisten könnte, um mir tagein, tagaus ...