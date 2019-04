Berlin. Im Dieselskandal hat das Kraftfahrtbundesamt offensichtlich eine bisher unbekannte Betrugssoftware bei Daimler entdeckt. Die Behörde leitete ein formelles Anhörungsverfahren gegen den Autobauer ein, wie das Unternehmen am Sonntag in Stuttgart bestätigte. Betroffen ist demnach das Mercedes-Benz-Modell GLK 220 CDI mit der Abgasnorm 5. Über den Vorgang hatte zuerst die »Bild am Sonntag« berichtet. Betroffen seien 60 000 Fahrzeuge, die zwischen 2012 und 2015 produziert wurden. »Wir kooperieren vollumfänglich mit dem Kraftfahrt-Bundesamt und prüfen den beschriebenen Sachverhalt«, hieß es dazu in der Erklärung von