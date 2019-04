Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

München. Ein Fünf-Punkte-Plan soll dabei helfen, mehr Fachkräfte für die Kinderbetreuung in Bayern zu finden. »Wir brauchen schnell mehr qualifiziertes Personal für die Kindertagesbetreuung«, sagte Familienministerin Kerstin Schreyer (CSU) in München. Erzieher müssten besser bezahlt werden. Die Ausbildung müsse attraktiver werden. Quereinsteiger sollten für den Beruf qualifiziert und die Kita-Leitungen entlastet werden. Außerdem will Schreyer das Image sozialer Berufe verbessern und über die »Kita 2050« sprechen. Dabei sieht sie den Freistaat auf einem guten Weg: Von 2006 bis 2016 habe sich die Zahl der Fachkräfte auf mehr als 46 000 fast verdoppelt. Im Maßnahmenkatalog spricht sich das Ministerium auch für eine bessere Bezahlung aus. dpa/nd