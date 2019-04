Was soll das sein

Regensburg. Dem suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs (SPD) droht der Parteiausschluss, nachdem er einen eigenen Wahlverein gegründet hat. Mit dem Verein »Brücke - Ideen verbinden Menschen« will er nächstes Jahr bei der Kommunalwahl zur Wiederwahl antreten. Ein Sprecher des SPD-Landesverbandes sagte: »Grundsätzlich gilt: Sollten SPD-Mitglieder Mitglied einer Wählervereinigung werden, die auf eine konkurrierende Wahlteilnahme gerichtet ist, so ist das mit einer Mitgliedschaft in der SPD nicht vereinbar.« Das weitere Vorgehen werde nun geprüft. Der neue Verein hat 70 Gründungsmitglieder, die Wolbergs zum Vereinsvorsitzenden wählten. dpa/nd