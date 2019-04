Belgrad. In der serbischen Hauptstadt Belgrad haben am Samstag erneut Tausende Menschen gegen Staatschef Aleksandar Vucic demonstriert. Nach Angaben der Polizei versammelten sich 7500 Menschen, um gegen den aus ihrer Sicht autoritären Regierungsstil des Präsidenten zu demonstrieren. Die Veranstalter sprachen von Zehntausenden Teilnehmern. Die Demonstranten, die der Regierung auch Korruption vorwerfen, skandierten bei ihrem Marsch vom Parlament zum Regierungssitz unter anderem »Diebe, Diebe«. AFP/nd

Bei Auslieferung in die USA drohen dem Wikileaks-Gründer bis zu fünf Jahre Haft

