Bernau. Die Stadt Bernau (Barnim) wird mit einer Gedenktafel an die in der NS-Zeit in den Vernichtungslagern der Nazis umgekommenen und ermordeten Bernauer Sinti und Roma erinnern. Einen entsprechenden Beschluss fasste am Freitag die Stadtverordnetenversammlung - bei zwei Enthaltungen - mit großer Mehrheit. Die Gedenktafel soll, wie es heißt, auf dem Bernauer Bahnhofsplatz angebracht werden. Von den insgesamt 64 Bernauer Sinti und Roma hatten nur 18 das Vernichtungslager Ausschwitz-Birkenau überlebt. tm