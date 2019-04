Ein Schaufelradbagger frisst sich im Braunkohletagebau Welzow-Süd weiter. Foto: dpa/Patrick Pleul

Wolfgang Mitzinger ist das lange Reden nicht mehr gewöhnt, wie er entschuldigend bemerkt. Er muss erst einmal einen Schluck Wasser trinken. »So ist es besser«, sagt er. Mitzinger ist Arbeitersohn, hat den Beruf des Elektrikers erlernt, hat sich in der DDR zum Elektroingenieur qualifiziert und hochgedient bis zum Minister für Kohle und Energie. Nun sitzt er im Berliner Erzählsalon der Biografienverlegerin Katrin Rohnstock. Hier wird angesichts des für 2038 geplanten Kohleausstiegs über die Wirtschaft im Lausitzer Revier gesprochen.

Mitzinger erinnert an die Kosten der Energiewende, an die wieder gestiegenen Strompreise. »Am Ende wird alles auf den Verbraucher umgelegt.« Jährlich werde rund 300 000 Haushalten in der Bundesrepublik der Strom abgeschaltet, weil sie die Rechnung nicht mehr bezahlen konnten. Die knapp 50 Besucher des Salons hören aufmerksam zu. Doch dann sagt Mitzinger, es sei nicht hundertprozentig wissenschaftlich belegt, dass der Klimawandel von Menschen verursacht sei. Die kleine Eiszeit zwischen 1570 und 1630 könne nicht durch den CO2-Ausstoß bewirkt worden sein. »Damals gab es noch keine Dampfmaschinen.«

Da wird es einem Mann zu bunt. Er schimpft laut, er wolle sich so eine Klimaleugnung nicht länger anhören. »Ich verschwinde.« Die Tür fällt ins Schloss. Ein paar Sekunden vergehen. Es wird unruhig. Viele reden durcheinander. Unterschiedlichen Sichtweisen prallen aufeinander.

Johanna Buck sitzt mit im Salon. Sie ist 18 Jahre alt, besucht ein Gymnasium und müsste sich eigentlich auf ihre Abiturprüfungen vorbereiten. Aber die Zensuren sind ihr egal. »Das Klima kann nicht warten«, sagt sie. Nicht nur freitags, sondern immer sei ihr Tagesablauf durch die Bewegung »Fridays For Future«, den Schülerstreik für eine andere Klimapolitik, vorgegeben. »2038 der Kohleausstieg, das ist zu spät«, sagt die junge Frau.

Doch es ist keine Sache des Alters. Denn Professor Klaus Thiessen, Jahrgang 1927, Spezialist für Photovoltaik und ehemaliger Forschungsdirektor im Werk für Fernsehelektronik, pflichtet ihr bei. »Die Braunkohle ist die dreckigste Form der Energieerzeugung, die es überhaupt gibt.« Es sei schon immer um jedes Brikett schade gewesen, das verbrannt wurde - weil der Rohstoff für die Chemieindustrie zu wertvoll sei, als dass er verfeuert werden sollte. Zu den Ängsten wegen der Jobs bemerkt Thiessen trocken: »Die Lausitzer Kumpel haben Glück, dass es ihnen 30 Jahre später an den Kragen geht als der übrigen DDR-Industrie.« Das Werk für Fernsehelektronik sei nach der Wende dichtgemacht worden, ohne dass ein Hahn danach krähte.

Allerdings erwischte es damals auch den Energiesektor. 1990 hatte es in den Tagebauen, Kohlekraftwerken und Brikettfabriken in der Lausitz noch 60 000 Arbeitsplätze gegeben. Davon sind nur noch 8000 übrig geblieben. Um die macht sich Axel Troost, bekennender Alternativökonom und Vizevorsitzender der Linkspartei, noch die geringsten Sorgen. Wer 38 Jahre und älter sei, für den sei klar, dass er bis zur Rente nicht mehr umschulen müsse, sagt Troost. Kompliziert werde es bei den Zulieferbetrieben. Für dort Beschäftigte müsste es Auffanggesellschaften geben. Es seien aber nicht 30 000 Betroffene oder mehr, wie manchmal behauptet werde, sondern in Wirklichkeit nur etwa 13 000 Jobs, die indirekt von der Lausitzer Energie AG abhängen, schätzt Troost. Er kann das jetzt so ziemlich genau sagen, weil er für die Rosa-Luxemburg-Stiftung an einer Lausitz-Studie arbeitet.

»Ich halte den Kohlekompromiss für ein welthistorisches Ereignis«, betont Troost. Ohne Atomenergie und fossile Brennstoffe auszukommen, könnte ein Vorbild für Staaten wie Japan sein. Allerdings müsse der Strukturwandel auch gelingen. Wenn in 40 Jahren japanische Fernsehteams in die Lausitz reisen und dort nur deprimierte Menschen filmen können, dann sei nichts gewonnen. Die Panik der Bevölkerung kann sich Troost leicht erklären. Das komme von den negativen Erfahrungen der Wende.

»Ich gestehe, ich bin etwas beunruhigt«, erklärt Eckhard Netzmann, ehemaliger Vizegeneraldirektor im Kraftwerksanlagenbau. Große Überschriften liest er. Die gesamte künstliche Intelligenz für Europa solle angeblich künftig aus der Lausitz kommen. Das sind sicherlich Hirngespinste. Für Netzmann ist klar: »Wir brauchen werthaltige Industriearbeitsplätze, und wir brauchen Wertschöpfung.«

»Ich denke, wir brauchen Unternehmer«, ergänzt Tobias Zschunke, Prorektor der Hochschule Zittau/Görlitz. Er gibt zu, es sei leicht, die große Klappe zu haben als im Hochschuldienst abgesicherter Beamter, der nicht vorhabe, sich noch selbstständig zu machen. Aber ohne Unternehmer mit Ideen bewege sich nun einmal nichts, sagt Zschunke.

Wie es einst war und wie es geworden ist, das kann Margaritta Knobloch vom Traditionsverein Lausitzer Braunkohle aus Brieske erzählen. »Es viel verloren gegangen, von der Gemeinschaft, die wir im Ort hatten.« Die, die arbeiten - »ich sehe, wann sie nach Hause kommen« -, haben abends keine Lust mehr, sich zu treffen. Eine ganze Generation ist fortgegangen. Knoblochs eigener Sohn lebt in Baden-Württemberg und verdient dort besser, als es ihm in der alten Heimat möglich wäre. »Ich komme nicht mehr zurück«, hat er seiner Mutter gesagt. Derweil handelt die alte Dame vom Traditionsverein Braunkohle im Sinne des Klimaschutzes. Zum Erzählsalon in Berlin ist sie extra nicht im Auto gefahren, sondern mit dem Zug.