Der Anfang ist gemacht, aber auf dem Weg ins Superjahr 2020 mit der EM im Januar und dem olympischen Turnier im Sommer bleibt für die deutschen Handballer noch viel Arbeit. »Wir müssen uns fragen: Womit sind wir zufrieden, was wollen wir erreichen?«, fragte Bundestrainer Christian Prokop nach dem 29:24 (16:16) gegen Polen am Sonnabend in Halle/Westfalen und der damit verbundenen EM-Qualifikation.

Die die Antwort gab Prokop umgehend selbst: »Wenn wir zu den stärksten Nationen der Welt gehören wollen, müssen wir gewisse Dinge verlässlich liefern.« Zum Beispiel eine konstantere und effektivere Angriffsleistung, denn letztlich ließ der Rückraum sowohl beim Hinspiel in Gliwice (26:18) als auch beim Rückspiel in Halle durchaus einige Wünsche offen. »Wir haben eben nicht diesen Shooter, der aus der zweiten Reihe die leichten Tore macht«, sagte Prokop. ...