Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin. Die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) hält unbeirrt an ihrer Zusage fest, den seit mehr als 2500 Tagen überfälligen Hauptstadtairport BER im Oktober 2020 zu eröffnen. Das bestätigte Sprecher Stefan Hönemann am Sonntag dem »nd«. BER-Chef Engelbert Lütke Daldrup hatte zuvor Medienberichten widersprochen, denen zufolge der Terminplan angesichts zahlreicher Baumängel in Gefahr sei. Der »Tagesspiegel« hatte dabei am Freitag einen internen Prüfbericht des TÜV zitiert. Lütke Daldrup zufolge arbeite man gemeinsam mit dem T...