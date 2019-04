»Liebe Johanna, wir haben neue Reiseangebote für dich. Deine Julia von Reiseangebote.de.« »Liebe Johanna, die Bundesregierung will den Kohleausstieg verhindern. Stimme jetzt ab, um das zu verhindern. Deine Sarah von Onlinepetitionen.de.« Es ist ja nichts Neues, dass das Duzen nicht nur in Start-ups in Berliner Loftetagen um sich greift, sondern auch im Online-Marketing. Wer einmal in einem Internetshop etwas gekauft hat, bei dem landen anschließend in regelmäßigen Abständen pseudo-personalisierte E-Mails im Posteingang. »Liebe Johanna, greif jetzt zu, um die günstigsten Deals zu bekommen. Deine Marie von Schnäppchen.de.«

Neulich erreichte die Duzisierung eine neue Stufe der Lächerlichkeit: »Liebe Johanna, hiermit möchten wir Dich über die Aktualisierung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen informieren.« Absender war weder mein E-Mail-Anbieter noch mein Bitcoin-Händler, sondern ein Staatskonzern - die Deutsche Bahn. Richard, lass das Duzen sein. jot