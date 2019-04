Grimma. Ex-AfD-Chefin Frauke Petry ist Spitzenkandidatin der Blauen Partei bei der Landtagswahl in Sachsen. Die 43-Jährige wurde beim Landesparteitag nahe Grimma mit 95,6 Prozent Zustimmung gewählt, wie die Partei mitteilte. Die Politikerin war nicht anwesend, wie es hieß »aufgrund ihrer fortgeschrittenen Schwangerschaft«. Sie erwartet im Mai ihr sechstes Kind. Die Blaue Partei hat, so ein Sprecher, knapp 100 Mitglieder im Freistaat. dpa/nd

