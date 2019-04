Hamburg. Zollfahnder haben auf einem Containerschiff im Hamburger Hafen 440 Kilo Kokain entdeckt. Das in 17 Reisetaschen verpackte Rauschgift war bei der Kontrolle eines mit Reissäcken beladenen Containers gefunden worden, wie der Zoll am Montag mitteilte. Der Container wurde demnach in Uruguay verladen und sollte über Hamburg und Antwerpen nach Sierra Leone gehen. Das Rauschgift mit einem Straßenverkaufswert von gut 13 Millionen Euro sei offensichtlich für den europäischen Markt bestimmt gewesen, sagte ein Sprecher. dpa/nd