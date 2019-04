München. Die Drogeriemarktkette Rossmann beendet ihre Zusammenarbeit mit dem Onlinehändler Amazon nach knapp zwei Jahren. »Die Kunden gehen lieber in die Märkte und wollen keinen Aufpreis zahlen, um sich die Sachen ins Büro liefern zu lassen«, sagte der designierte Rossmann-Chef Raoul Roßmann der »Süddeutschen Zeitung«. Die »spezielle Art der ultraschnellen Zustellung nach Bestellung« sei »von unseren Kunden nicht nachgefragt« worden, so der Sohn des Drogeriegründers Dirk Roßmann. Rossmann und Amazon gaben ihre Kooperation im August 2017 bekannt. AFP/nd

