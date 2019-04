Helsinki. Die Sozialdemokraten sind bei der Parlamentswahl in Finnland mit 17,7 Prozent knapp stärkste Partei geworden. Bis Ende Mai will Parteichef Antti Rinne eine Regierung bilden, sagte er dem finnischen Rundfunksender Yle. Zweitstärkste Partei ist die einwanderungskritische Gruppierung Die Finnen mit 17,5 vor den Konservativen von der Nationalen Sammlungspartei mit 17 Prozent. Dann erst folgt die Zentrumspartei des bisherigen Ministerpräsidenten Juha Sipilä. dpa/nd

