Fukushima. In Japan hat gut acht Jahre nach der Atomkatastrophe in Fukushima die Bergung von Brennstäben aus einem der zerstörten Unglücksreaktoren begonnen. Wie der Konzern Tepco am Montag bekanntgab, sollen zunächst sieben unbenutzte Brennstäbe aus dem Abklingbecken des Reaktors 3 herausgeholt werden. Insgesamt lagern in den Abklingbecken der drei Unglücksreaktoren 1573 abgebrannte sowie unbenutzte Brennstäbe. Tepco rechnet damit, dass die Bergung bis März 2021 dauern wird. dpa/nd