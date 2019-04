Was soll das sein

Gorleben. Nach jahrzehntelangem Streit um ein Endlager für hoch radioaktiven Atommüll in Gorleben ist der Erkundungsbereich des Bergwerks fast vollständig zurückgebaut worden. Am Montag wurde die Schutzmauer um das Bergwerk symbolisch geöffnet, sie soll in den kommenden Wochen fast vollständig abgerissen werden. Die

Bundesgesellschaft für Endlagerung übergab ein Teilstück an den Landkreis und die Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg, die seit Jahrzehnten gegen ein Endlager in Gorleben kämpft. Gorleben soll als möglicher Standort für ein Endlager nun offiziell genau so behandelt werden wie jeder andere Ort. dpa/nd