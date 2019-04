In Berlin startete die Aktion am Mittag zunächst mit einer Kundgebung vor dem Bundestag, wo Protestierende eine »Deklaration der Rebellion« verlasen. Darin forderten sie von der Bundesregierung die Ausrufung eines Klimanotstandes. Nur so sei es möglich, »die Wirtschaft auf schnellstem Wege klimafreundlich umzubauen«, erklärte Elshorst. Anschließend zogen die Demonstrierenden zur Jannowitzbrücke, wo sich ab 14 Uhr unter dem Motto »If I can’t dance, it’s not my rebellion« etwa 300 Menschen versammelten. »Wir wollen ein nicht zu ignorierendes Signal senden. Es kann so nicht weitergehen«, sagte Friederike Schmitz vom Presseteam Extinction Rebellion. »Wir wollen, dass Klimapolitik zum wichtigsten Thema wird«, so Schmitz weiter. Deutlicher wurde Klimaaktivist Tadzio Müller. Unter lautem Applaus sagte er im Hinblick auf die geplante Blockade: »Wir müssen jeden Tag die Regeln dieser Scheiß-Normalität brechen.«

Foto: Den Vorsatz setzten rund 200 Menschen wenig später in die Tat um: Kurz nach 16 Uhr stürmten sie auf die Oberbaumbrücke und besetzten diese. vfi/nfr Foto: RubyImages/Florian Boillot