Letztlich musste VW einräumen, rund um den Globus in rund elf Millionen Dieselfahrzeugen eine illegale Software eingesetzt zu haben. Der Skandal kostete den Konzern bisher 29 Milliarden Euro. Winterkorn musste kurz nach Bekanntwerden der Affäre seinen Hut nehmen. Gegen ihn laufen auch in den USA Ermittlungen, wo die Behörden vergangenes Jahr einen Haftbefehl gegen ihn ausstellten.

Der Betrug war im September 2015 durch Ermittlungen der US-Umweltbehörde EPA aufgeflogen. Winterkorn soll schon im Mai 2014 davon gewusst haben. Laut Anklageschrift soll er sogar noch versucht haben, sie zu vertuschen. So habe der Konzern mit seiner Billigung im November 2014 ein 23 Millionen Euro teures Softwareupdate durchgeführt, »das nutzlos war und dazu dienen sollte, den wahren Grund für die erhöhten Schadstoffwerte im Normalbetrieb der Fahrzeuge weiterhin zu verschleiern«.

Die Staatsanwaltschaft wirft insbesondere dem ehemaligen Konzernchef Winterkorn vor, dass er es als »Garant« unterlassen habe, die Behörden in Deutschland und den USA sowie die Kunden von den Manipulationen zu informieren. Auch soll Winterkorn trotz besseren Wissens nicht verhindert haben, dass weitere Abschalteinrichtungen verbaut wurden.

Die Angeklagten hätten dies »bewusst« verschwiegen, »um den steigenden Anforderungen an geringen Schadstoffausstoß bei Dieselfahrzeugen scheinbar zu entsprechen und VW die bestehenden Marktanteile zu erhalten beziehungsweise diese zum Wohl des Konzerns und der Angeschuldigten selbst noch zu vergrößern«, teilte die Behörde mit. Zu diesem Zweck seien die entsprechenden Dieselfahrzeuge offensiv und wahrheitswidrig als besonders schadstoffarm und umweltfreundlich beworben worden.

Einst löste Martin Winterkorn eine Debatte über ausufernde Managergehälter aus. Über 17 Millionen Euro verdiente er damals als am besten bezahlter Manager hierzulande. Nun könnte der ehemalige VW-Chef im Gefängnis landen. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat Anklage gegen ihn erhoben, wie die Behörde am Montag mitteilte. Sie wirft Winterkorn im Rahmen des Diesel-Abgasskandals besonders schweren Betrug, Verstoß gegen das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb sowie Untreue vor.

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!