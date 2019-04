Der Senat hat am Dienstag eine Strategie zum Schutz und zur Förderung von Bienen und anderen Bestäubern beschlossen. Das Abgeordnetenhaus hatte den Senat dazu im Mai 2018 aufgefordert. Ziel des Programms sei es, die Lebensräume der Insekten dauerhaft zu verbessern und die qualifizierte Imkerei in Berlin zu unterstützen. »Den Bienen geht es nicht gut in Deutschland - dabei brauchen wir sie und andere Bestäuber dringend, um die Artenvielfalt zu fördern und zu sichern«, erklärte die Umweltsenatorin Regine Günther (parteilos, für Grüne) am Dienstag. Zu den Maßnahmen sollen die Ausstattung von Grünflächen mit geeigneten Nistplätzen für Wildbienen und mit bestäuberfreundlichen Bepflanzungen wie Linde, Weißdorn oder Schlehe zählen. vfi