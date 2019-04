Versteckte Kosten für den Fluggast können zusätzliche Gebühren für den Check-in am Flughafen sein. Foto: imago images/Frank Sorge

Das Portal für Fluggastrechte FairPlane hat fünf Fluglinien verglichen, die Billigflugtickets anbieten. Der Test zeigt dabei auch Kosten auf, die die Passagiere völlig unvorbereitet treffen. Deshalb warnt FairPlane: Vorsicht vor versteckten Kosten bei Billigflugtickets!

Der Test zeigte: Die Billigflieger Lauda/Ryanair verlangten für den Check-in am Flughafen 55 Euro. Dagegen hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) in erster Instanz bereits ein positives Urteil erzielt. Bei Wizz Air zahlt man 30 Euro und zuzüglich eine Gebühr des jeweiligen Dienstleisters am Flughafen.

Wer also keine Möglichkeit hat, online einzuchecken, sollte diesen Umstand bereits bei der Flugbuchung selbst bedenken und einen Tarif wählen, der das kostenlose Einchecken beinhaltet. Wenn die Check-in-Seite des Luftfahrtunternehmens nicht funktioniert, können Screenshots zur Beweissicherung bei der Rückerstattung dieser Kosten hilfreich sein.

Verwi...