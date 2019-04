Was soll das sein

Washington. Vorwürfe wegen Sanktionsverstößen kommen die italienische Großbank Unicredit und ihre deutsche Tochter Hypovereinsbank in den USA teuer zu stehen. Insgesamt wurde der Finanzkonzern von einer US-Behörde zu einer Zahlung in Höhe von 1,3 Milliarden Dollar verurteilt. Die Bank habe das akzeptiert, teilte das US-Finanzministerium am Montag mit.

Laut Gerichtsunterlagen habe das 2005 von der Unicredit übernommene Institut fast zehn Jahre lang »illegale Transaktionen« im Wert von Hunderten Millionen Dollar durch das US-Finanzsystem bewegt. Damit sei das Sanktionsprogramm der USA gegen Iran und andere Staaten unterlaufen worden. AFP/nd