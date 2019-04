Um Verhältnisse zum Tanzen zu bringen, muss man sie vom vereinzelten Kopf auf gemeinschaftliche Füße stellen. Denn von Gedanken allein ist noch nie etwas ins Rollen gekommen, ihnen fehlen die Steine des Anstoßes in ihrer ganzen Luftigkeit. Nun ist es zwar gut, wenn Gedanken nicht mit steinerner Last gleichsam bleischwer darniedersinken - aber dass ihre Luftigkeit nun anstelle dessen ist von Mikroplastikpartikeln durchtränkt - kränkt. Die Natur selbst, aber auch das menschliche Wohlgefühl beim Denken an Ursprüngliches und Reines: Egal, wie klar das Bächlein scheint, in ihm mehr Plast als Wasser treibt. Und so ist es wohl auch mit dem Denken: Die Idee scheint sehr originell, dabei setzt sie sich nur aus längst verbrauchten Gedankenpartikeln zusammen. Und die findet man halt überall - auch in der Idee, dass Plaste nicht unbedingt überall auf der Welt was zu suchen hat, auch wenn es überall zu finden ist. Das ist nicht originell - lässt einem beim Tanzen aber nicht allein. stf