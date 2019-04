Die Fertigstellung des BER macht tatsächlich Fortschritte. Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) glaubt ungeachtet der neuerlichen Irritationen weiter an eine Eröffnung des Hauptstadtflughafens BER im kommenden Jahr. »Ich gehe nach wie vor davon aus, dass es gelingt, im Oktober 2020 zu starten«, sagte er am Dienstag. »Ich habe nach wie vor keine Zweifel an den Aussagen des Geschäftsführers.«

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup habe wiederholt gesagt, dass er auf Grundlage von Baufortschritten und der Beseitigung alter Probleme an eine Eröffnung zu diesem Termin glaube. »Ich habe keine Zweifel daran, dass das auch so funktionieren kann, wie er es sagt«, so Müller. »Ich muss mich darauf allerdings auch verlassen«, fügte er hinzu. Müller reagierte auf die vor allem vom »Tagesspiegel« am Freitag neu in Umlauf gebrachten Zweifel am auf der BER-Baustelle umgesetzten Terminplan. Dieser sei »aufgrund des unfertigen Anlagenzustands stark gefährdet«, hatte die Zeitung unter Berufung au...