In Finnland hat Antti Rinne auf mehr Stimmen gehofft. Foto: AFP/Antti Aimo-Koivisto /Lehtikuva

Knapp 7000 Stimmen hatten die finnischen Sozialdemokraten am Ende Vorsprung, viel weniger als erwartet. Aber 17,7 Prozent sind mehr als die 17,5 Prozent der rechten Partei Die Finnen (ehemals Wahre Finnen) oder eben 17,0 Prozent der rechtsliberalen Sammlungspartei. Und so rief Parteichef Antti Rinne auf der Wahlparty in Helsinki seinen Genossen zu: »Das erste Mal seit 1999 sind wir Finnlands größte Partei!«

Der Jurist Rinne hatte kaum Parteierfahrung, als er 2014 den Vorsitz übernahm. Seine Vorgängerin Jutta Urpilainen hatte die Sozialdemokraten mit einem Rechtskurs in Umfragen auf zwölf Prozent abstür...