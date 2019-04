Foto: snapshot photography/Florian Boillot

Die Enthüllungen um mögliche Verstrickungen zwischen dem Sicherheitsapparat und polizeibekannten Neonazis im Berliner Bezirk Neukölln reißen nicht ab. Ein Beamter des Berliner Landeskriminalamtes (LKA) soll Kontakt zu einem mehrfach vorbestraften Berliner Neonazi unterhalten haben, das ergeben gemeinsame Recherchen des ARD-Politikmagazins Kontraste sowie rbb24 Recherche. Der betreffende Neonazi werde verdächtigt, an einer Reihe von Brandanschlägen in Neukölln beteiligt gewesen zu sein. Seit Jahren werden nachts Autos von Menschen angezündet, die sich den rechtsextremen Umtrieben im Bezirk entgegenstellen.

Der Beamte W. des Landeskriminalamtes wurde von einem Observationsteam einer Sicherheitsbehörde beobachtet, als er sich am 16. März 2018 in einer Fußballkneipe mit dem mehrfach vorbestraften Neonazi Sebastian T. und weiteren Männern unterhalten hat, berichtet der rbb. Kurz danach seien T. und der LKA-Beamte gemeinsam in dem Privatauto des Beamten W. weggefahren.

W. sei im LKA in einem Bereich tätig, der auch für polizeiliche Observationsmaßnahmen zuständig ist. Die Beamten der Sicherheitsbehörde, die das Treffen beobachtet hatten, sollen den Vorfall gemeldet haben. Nach einer polizeiinternen Untersuchung leitete die Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren ein, das inzwischen eingestellt wurde. Die Staatsanwaltschaft wollte sich zu den konkreten Gründen des Ermittlungsverfahrens nicht äußern. Das Verfahren stehe »im Zusammenhang mit einem weiteren Ermittlungsverfahren, bei dem eine Auskunftserteilung einer Ermittlungsgefährdung entgegensteht«. Das Landeskriminalamt teilte auf mehrfache Nachfrage mit, dass der Beamte W. weiterhin im LKA 6 tätig sei und dass gegen ihn »keine Disziplinarmaßnahmen erforderlich« gewesen seien.

Die Projektleiterin der Opferberatungsstelle ReachOut, Sabine Seyb, hat Strafanzeige erstattet, erklärt sie in einer Mitteilung. Es liege der Verdacht nahe, dass bei diesem und vermutlich weiteren Treffen geheim zu haltende Informationen weitergegeben worden seien, die der Beihilfe zu Straftaten dienten. ReachOut vermutet eine Strafvereitelung im Amt.

Erst kürzlich wurde bekannt, dass LKA und Verfassungsschutz über Anschlagspläne Bescheid wussten, die späteren Opfer wie den LINKE-Politiker Ferat Kocak jedoch nicht gewarnt wurden. Am 31. Januar 2018 wurde dessen Auto angezündet – es parkte direkt neben dem Haus seiner Eltern. Kocak selbst entdeckte den Brand in den frühen Morgenstunden und rettete damit sich und seine Familie.

»Ungeheuerlich« seien die neuesten Informationen, so Helga Seyb von der Initiative zur Aufklärung des Mordes an Burak Bektaş zu»nd«. Das Vertrauen in die Ermittlungsbehörden sei restlos zerstört. Der damals 22-jährige Bektaş wurde 2012 vor dem Krankenhaus Neukölln erschossen, aufgeklärt ist dieser Mord bis heute nicht. Die Initiative beklagt, dass Polizei und Staatsanwaltschaft nicht alle Spuren ernsthaft verfolgen. »Früher hatte ich gedacht, die sind zu dumm richtig zu ermitteln«, erklärt Seyb. Doch angesichts der Enthüllungen rund um den rechtsterroristischen NSU-Komplex will Seyb auch im Falle Neukölln nichts mehr ausschließen.

Die neuesten Enthüllungen »unterstreichen unsere Forderung nach einem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu der Frage, was seit Jahren innerhalb der Polizei einer Aufklärung von rechten/rassistischen Anschlägen und Angriffen und dem Mord an Burak Bektaş entgegenwirkt«, erklärt die Initiative nun.

Lesen Sie hier den Kommentar: Sächsische Verhältnisse? Claudia Krieg über die Ermittlungen zu rechter Gewalt in Berlin

»Innensenator Andreas Geisel (SPD) muss die Aufklärung persönlich in die Hand nehmen«, fordert Niklas Schrader, Innenexperte der Linksfraktion im Abgeordnetenhaus. »Er kann nicht mehr einfach sagen, dass er sich zu laufenden Ermittlungen nicht äußern kann«, so Schrader weiter. »Wenn wir nicht langsam vorankommen, dann müssen wir vielleicht doch zu parlamentarischen Mitteln der Aufklärung kommen«, sagt der Abgeordnete. Das muss kein Untersuchungsausschuss sein, im Falle des Attentäters auf den Breitscheidplatz, Anis Amri, hatte ein Sonderermittler auch einiges zu Tage gefördert.

Helga Seyb wirft auch Generalstaatsanwältin Margarete Koppers mangelndes Engagement bei der Aufklärung vor. »Als ehemalige Polizeivizepräsidentin müsste sie ein erhebliches Interesse daran haben, die Vorgänge aufzuklären. Zumal sie die Strukturen der Polizei von innen kennt«, so Seyb.

»Wir kennen den Vorgang«, erklärt Martin Pallgen, Sprecher der Innenverwaltung auf nd-Anfrage. Die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen hätten jedoch zu keinem Ergebnis geführt. Der Rechtsstaat brauche aber »Beweise, nicht Vermutungen oder gar Vorurteile«. Der Innensenator hat darüber hinaus ein Gemeinsames Informations- und Bewertungszentrum Rechtsextremismus eingerichtet.