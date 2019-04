Berlin. Wer einen Antrag auf Pflegeleistungen stellt, erhält im Durchschnitt nach gut zwei Wochen einen Bescheid. Das teilte der Medizinische Dienst des Spitzenverbandes der Krankenkassen (MDS) mit. Nur zwei Prozent der Gutachten werden nicht in der gesetzlich vorgeschriebenen Fünf-Wochen-Frist abgewickelt. Die Zahl der Begutachtungen sei im Vergleich zum letzten Jahr vor der letzten Pflegereform um ein Viertel gestiegen. Laut dem Bericht werden neun von zehn Anträgen auf Leistungen der Pflegeversicherung bewilligt. Insgesamt begutachteten die MDK-Prüfer 2018 mehr als zwei Millionen Menschen. epd/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!