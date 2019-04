Linköping. Spinat sollte man am besten roh zu sich nehmen. Das sagen Forscherinnen von der schwedischen Linköping-Universität, die für eine Studie in der Fachzeitschrift »Food Chemistry« den Effekt verschiedener Zubereitungsarten von Spinat miteinander verglichen haben. Das Resultat: Roh enthält Spinat am meisten Lutein. Der wertvolle Inhaltsstoff dämpft laut den Forscherinnen Entzündungen in Körperzellen bei koronarer Herzkrankheit. Lutein wirkt zudem als starkes Antioxidans, schützt die Augen-Netzhaut und angeblich auch vor Lungenkrebs. Je länger und heißer man den Spinat kocht, desto weniger Lutein enthält er. Wird das Gemüse klein geschnitten, erhöhe sich der Gehalt an Lutein. erb