San Francisco. Der US-Streamingdienst Netflix hat zum Jahresbeginn wieder kräftig an Abonnenten gewonnen - die Prognose für das kommende Quartal angesichts der wachsenden Konkurrenz auf dem Heimatmarkt aber zurückgeschraubt. Der Marktführer gewann in den ersten drei Monaten des Jahres 9,6 Millionen Kunden hinzu und zählte Ende März 148,86 Millionen Abonnenten, wie es am Dienstag bei der Vorstellung der Geschäftszahlen hieß. Von den neuen Netflix-Abonnenten befanden sich 1,74 Millionen in den USA und 7,86 Millionen außerhalb der Vereinigten Staaten. Netflix verbuchte zudem im ersten Quartal einen Gewinn von 344 Millionen Dollar (gut 304 Millionen Euro), das war ein Plus von 18,6 Prozent. Der Umsatz lag bei 4,52 Milliarden Dollar. AFP/nd