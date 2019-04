Ein Gespenst geht um in Europa - das von Alibaba. Ende vergangenen Jahres kündigte der chinesische Onlineriese an, am belgischen Flughafen Lüttich auf einer Fläche von mehr als 220 000 Quadratmetern ein gigantisches Logistikzentrum einzurichten. Eine Investitionssumme von mindestens 75 Millionen Euro hat Alibaba allein für den ersten Schritt vorgesehen. Dann folgte Anfang Januar die Übernahme des Berliner Start-Ups Data Artisans für etwa 90 Millionen Euro. Und auch das Gerücht, Alibaba könnte den deutschen Onlinehändler Zalando übernehmen, hält sich hartnäckig.

Schon schrillen die Alarmglocken, nach Amazon könnte ein weiterer Onlineriese von außerhalb Europas Deutschland überrollen. Dabei hat Alibaba mit seinen jüngsten Vorstößen gar nicht den deutschen Konsumenten im Blick - zumindest vorerst nicht. Alibaba geht es um den heimischen Markt in China.

»Mehr als eine halbe Milliarde Konsumenten auf unseren Marktplätzen beginnen Konsumerfahr...