Lissabon. Wegen eines Streiks der Fahrer von Gefahrgut-Lastwagen hat die portugiesische Regierung kurz vor den Osterfeiertagen den Energienotstand ausgerufen. Knapp 2800 Tankstellen im gesamten Land hätten bereits Treibstoffknappheit gemeldet, darunter rund 800 allein in der Hauptstadt Lissabon, berichtete die Wochenzeitung »Expresso« am Mittwoch in der Onlineausgabe. Die Flughäfen in Faro und Lissabon sind ebenfalls von der Treibstoffknappheit betroffen. Sie informieren ihre Passagiere darüber, dass es zu Änderungen im Flugplan kommen kann. Der unbefristete Ausstand hatte am Montag begonnen. Die zuständigen Gewerkschaften verlangen höhere Löhne für die Lkw-Fahrer. Beobachter erwarteten derweil eine baldige Entspannung der Lage. Die Gewerkschaften SNMMP und ANTRAM sagten der Regierung in der Nacht zum Mittwoch zu, dass man ab sofort die Mindestdienste einhalten werde. dpa/nd