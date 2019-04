Welten trennen Juventus Turin und Ajax Amsterdam. Angefangen beim vermeintlichen Kerngeschäft: Am Dienstagabend trennten beide Klubs 37 Jahre. Umso vieles älter waren die Fußballer in der Startelf des ewigen italienischen Meisters. Der Älteste ist zugleich der Größte: Mit 34 Jahren trifft Ronaldo noch immer, wie er will. Er erzielte das 1:0, sein 126. Tor in der Champions League. Natürlich ein Rekord.

Es war ein Duell für Romantiker. Die Trefferzahl von Juves fünfmaligem Weltfußballer in der Königsklasse gleicht fast der Gesamtzahl der bislang bestrittenen Champions-League-Spiele der Amsterdamer Elf: 149...