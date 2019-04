Was soll das sein

Managua. Ein Jahr nach Beginn der Proteste gegen die Regierung in Nicaragua hat die Menschenrechtsorganisation Amnesty International Präsident Daniel Ortega zu einem Ende der Unterdrückung der Opposition aufgerufen. »Die Regierung von Nicaragua sollte sofort ihre Strategie der Repression beenden und alle Studenten, Aktivisten und Journalisten freilassen, die nur festgenommen wurden, weil sie ihr Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit genutzt haben«, sagte die Regionaldirektorin von Amnesty International, Erika Guevara Rosas, am Donnerstag. UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet rief die Sicherheitskräfte in Nicaragua dazu auf, sich bei den Demonstrationen zum Jahrestag zurückzuhalten. dpa/nd