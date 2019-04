London. Bei den Klimaprotesten in London sind zahlreiche Demonstranten festgenommen worden. Die Polizei der britischen Hauptstadt sprach am Dienstagabend von 290 Festnahmen. Wegen der Proteste hätten 55 Busrouten geschlossen werden müssen. Londons Bürgermeister Sadiq Khan zeigte sich »äußerst besorgt« darüber, dass die Demonstranten ihre Proteste am Mittwoch auf die Londoner U-Bahn ausweiten wollen. AFP/nd