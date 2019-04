Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Anlass gibt es reichlich, um für Frieden zu streiten - und ebenso Gelegenheiten dafür am Osterwochenende: An mehr als 100 Orten in der Bundesrepublik werden österliche Friedensdemonstrationen stattfinden.

Bereits am Gründonnerstag etwa in Ulm, wo neben Rüstung und atomarer Kriegsgefahr ein drittes großes Thema der Ostermarschierer, friedliche Konfliktlösung, mit dem dort derzeit entstehenden neuen NATO-Standort eines Unterstützungs- und Nachschubkommandos einen konkreten und regionalen Schwerpunkt bildet. Das Kommando wurde von dem Militärbündnis im Zuge der zunehmenden Konfrontation mit Russland beschlossen und soll 2021 einsatzbereit sein.

Auch im gemeinsamen Aufruf der Kooperation für den Frieden und des Bundesausschusses Friedensratschlag zu den Aktionen am Osterwochenende wird »eine Entspannungspolitik gegenüber Russland anstatt militärischer Drohkulissen« gefordert. Weitere Punkte sind etwa der Abzug der US-Atomwaffen a...