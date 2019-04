Köln. In Kindertagesstätten in Deutschland fehlen laut einer Studie rund 215 000 Betreuungskräfte. So viele wären nötig, um eine gute Betreuungsqualität sicherzustellen, heißt es in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln. Um zusätzliche Stellen einzurichten, müsse die Politik die Finanzierung klären und dem zunehmenden Fachkräfteengpass entgegenwirken, indem etwa mehr Menschen aus anderen sozialen Berufen eingestellt werden. Der Studie zufolge ist die Zahl der in Kitas und Horten beschäftigten Menschen von 2008 bis 2018 von 379 000 auf 621 000 gestiegen. Jedoch reiche diese Zahl vielfach nicht aus, um eine hohe Betreuungsqualität sicherzustellen, hieß es. epd/nd