Im zweiten (stärkeren) Teil verlässt der Film seine Anbahnungen. Neben Mordopfer und Mörder rückt eine dritte Zielfigur in den Blick. Es offenbart sich, dass der Fall mit der Besetzung Italiens durch die Deutsche Wehrmacht und der Rechtsgeschichte der BRD verbunden ist. Das sogenannte Dreher-Gesetz ermöglichte seit 1968, aufgrund der gegebenen Differenz zwischen Totschlag und Mord, die Straffreiheit deutscher Kriegsverbrecher, was nicht wenige Juristen persönlich betraf.

Dass Caspar Leinen zugleich der Ziehsohn des Mordopfers ist und der Verteidiger des Mörders Fabrizio Collini (Franco Nero), eines unbescholtenen Werkzeugmachers, der überraschend einen alten Mann getötet hat, prägt dem ersten Teil der Handlung das langsame Tempo auf, indem es darum geht, wie Leinen mehr mit als in dieser Lage zurechtkommt. Der Fall selbst ist nicht sonderlich komplex. Die Spannung kommt aus der Erzählweise, nicht aus der Story, indem etwa der Angeklagte lange über seine Motive schweigt oder die Figur Leinen Erkenntnisse vor dem Publikum zurückhält.

Ich meinesteils freue mich stets, Franco Nero zu sehen, der durch den Film »Zwiebel-Jack räumt auf« (1975) zum Helden der Kindheit wurde. Meine Angelegenheiten. Der Stoff ist wichtiger als die Story, und »Der Fall Collini« lässt sich Zeit damit. Es entwickelt sich zunächst ein klassischer Underdog-Plot um einen Anwalt, der von der abgekochten Gegenseite unterschätzt wird. Das Muster ist nicht neu, »The Verdict - Die Wahrheit und nichts als die Wahrheit« (1982) oder »Lebenslang in Alcatraz« (1995) haben es durchgespielt.

Bislang war Elyas M›Barek kaum anders denn in seichten Storys zu sehen, und dafür, dass er jetzt als Strafverteidiger Caspar Leinen etwas Reparation treiben kann, hat man der Figur aus Ferdinand von Schirachs Romanvorlage einen türkischen Hintergrund eingeschrieben. Deutsche Angelegenheiten.

