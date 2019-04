Ingrid Bujnak war eine der Ersten, die über Housing First eine eigene Wohnung gefunden haben. Foto: dpa/Carsten Koall

»Ich kann es immer noch nicht fassen, dass keiner mehr über mein Leben bestimmt«, sagt Kassandra. Fünf Jahre lang war die 29-Jährige wohnungslos, zwei Jahre davon lebte sie in einer betreuten Wohngemeinschaft. Nachdem sie dort rausgeschmissen wurde, war sie anderthalb Jahre in einem Hotelzimmer ohne Kochmöglichkeit untergebracht. Zuletzt schlief sie in einer Notübernachtung für Frauen, bevor sie sich dann im Januar an Housing First wandte. »Das hat alles reibungslos und superschnell funktioniert«, freut sich Kassandra. Seit März lebt sie nun in ihrer eigenen Wohnung, arbeitet ehrenamtlich in einer Kita und will eine Therapie anfangen, um das Ganze zu verarbeiten.

Kassandra ist eine von 19 Wohnungslosen, die über Housing First eine eigene Wohnung gefunden haben. »Housing First ist in Berlin gut angelaufen, ich bin guter Dinge, dass das der richtige Ansatz ist«, sagt Sozialsenatorin Elke Breitenbach (LINKE) am Mittwoch bei der Vorst...