Iraker soll in Bayern und Berlin Anschläge vorbereitet haben

Nach dem Viertelfinalaus in der Deutschen Eishockey Liga stehen die Berliner Eisbären vor dem nächsten Umbruch

Die Bezirke Charlottenburg-Wilmersdorf, Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Tempelhof-Schöneberg haben am Mittwoch mit Unterstützung der Senatsverwaltung von der Plattform Airbnb die Herausgabe von Vermieterdaten verlangt. »Noch immer werden Ferienwohnungen ohne Registriernummern auf Internetplattformen angeboten. Wir erwarten von den Plattformbetreibern die gesetzlich geregelte Mitwirkung bei der Verfolgung von Zweckentfremdung«, erklärte die Senatorin für Stadtentwicklung und Wohnen, Katrin Lompscher (LINKE). Da dies bisher auf freiwilliger Basis nicht funktioniere, unterstütze die Senatsverwaltung »die Bezirke dabei, den Rechtsweg zu beschreiten«. Die vier Bezirke orientieren sich an dem Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts München vom 13. Dezember 2018 und fordern auf der Grundlage des Berliner Zweckentfremdungsverbots Auskünfte über die anonyme Vermietung von Wohnraum als Ferienwohnungen. Beigefügt seien Listen mit Inseraten, die falsche oder gar keine Registriernummern erkennen ließen. vfi

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Steigende Zahl antisemitischer Vorfälle in Berlin

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!